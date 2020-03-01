Houston Rockets, Boston Celtics’i uzatmaya giden maçta 111-110 yendi. Rockets, bu galibiyetle art arda 6. maçını kazandı.
Russel Westbrook 41 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmalık performansıyla geceye damga vurdu. Westbrook arka arkaya 30. kez 20 sayının üstünde skor kaydetti.
Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers’a 113-104 yenilirken, Osman karşılaşmayı 8 sayı ve 2 asistle tamamladı.
NBA’de gecenin sonuçları
New York Knicks-Chicago Bulls: 125-115
Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 129-117
Miami Heat-Brooklyn Nets: 116-113
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 105-88
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 104-113
Boston Celtics-Houston Rockets: 110-111 (uzatma)
San Antonio Spurs-Orlando Magic: 114-113
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 99-115.