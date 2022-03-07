NBA'de Cedi'li Cavaliers, 3 maç sonra kazandı

NBA'de Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors'ı 104-96 mağlup etti. 3 maç sonra kazanan Cavaliers'ta Cedi Osman 17 sayı kaydetti.

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı ağırladığı maçta rakibini yenerek bu sezonki 37. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Lauri Markkanen 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Evan Mobley 20 sayıyla oynadı. Cleveland'da Cedi Osman, 32 dakika sahada kalırken 17 sayı, 3 asist ve 1 ribauntla maçı tamamladı.

Üst üste üçüncü yenilgisini alan Toronto Raptors'ta ise Pascal Siakam 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Chris Boucher 21, Scottie Barnes 19 sayı kaydetti. Barnes ayrıca aldığı 12 ribauntla double double yaptı.

Boston Celtics, Jason Tatum'la kazandı

Gecenin bir diğer maçında Boston Celtics, Brooklyn Nets'i 126-120 yenerek bu sezon 39. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Celtics'te yıldız oyuncu Jason Tatum 54 sayıyla maçın en skorer ismi olup galibiyette önemli bir rol oynarken Al Horford 13, Jaylen Brown 21 sayı kaydetti.

Bu maçla birlikte oynadığı son dört maçtan yenilgiyle ayrılan Nets'te ise Kevin Durant 37, Kyrie Irving ise 19 sayı üretti.

Houston 12 maçlık serisi Memphis karşısında bitti

Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Houston Rockets, Memphis Grizzlies karşısında aldığı galibiyetle 12 maç sonra kazandı.

Rakibini 123-112 mağlup eden Rockets'ta Alperen Şengün, 22 dakika sahada kalırken 6 sayı, 4 asist ve 1 ribauntla oynadı. Houston'da Kevin Porter Jr. 29, Christian Wood ise 28 sayıyla maçı tamamladı.

Konuk Memphis'te ise Ja Morant 22 sayı kaydederken Desmonda Bane 28 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 132-123

Washington Wizards-Indiana Pacers:133-123

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz:103-116

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 138-130

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 93-116