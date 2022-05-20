NBA'de Boston Celtics, seriyi eşitledi

NBA'de Miami Heat'i mağlup eden Boston Celtics, Doğu Konferans'ı final serisinde eşitliği sağladı.

NBA'de konferans finalleri sürüyor. Doğu Konferansı final serisinin ilk maçında Miami Heat'e kaybeden Celtics deplasmanda ikinci maçı kazandı ve seriyi 1-1'e getirdi.

Celtics'te Jason Tatum 27 sayıyla takımının en skoreri oldu. Marcus Smart 24 sayı, 12 asistle double double yaptı.

Miami Heat'te Jimmy Butler'ın 29 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Maçta 6 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven 2 sayı kaydetti.

Seri pazar günü Boston'da oynanacak 3. maçla devam edecek.

NBA Batı Konferansı final serisinde ise Golden State'in Dallas karşısında 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.