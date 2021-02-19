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Spor

NBA All-Star'da bir ilk

19 Şubat 2021 09:00

NBA'de her yıl merakla beklenen All-Star hafta sonu Koronavirüs nedeniyle bu yıl tek güne sığdırılacak.

Her yıl 3 gün süren organizasyonda ilk gün çaylak ve 2. yılındaki oyuncuların maçıyla başlardı. 2. gün ise yetenek, smaç ve üç sayı yarışmalarının heyecanı yaşanıp, Pazar günü de All-Star maçı oynanırdı.

Ancak NBA, 70. NBA All-Star için aldığı kararda organizasyonun tek gün yapılacağını duyurdu.

7 Mart’ta yapılacak organizasyonda yetenek ve 3 sayılık yarışması TSİ 2.30’da başlayacak. All-Star maçının hava atışı TSİ 04.00’te yapılacak ve smaç yarışması All-Star maçının devre arasında düzenlenecek.

 

 

 

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