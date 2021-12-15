Nazlı Ilıcak'tan AİHM kararı tepkisi: Zekeriya Öz'le röportaj yapmak suç mu?

Ilıcak sorulara şu yanıtları verdi:

"Terör üyesi olmak için ne yapmışız?"

-AİHM kararını nasıl değerlendirdiniz?

-Daha önce Anayasa Mahkemesine de başvurmuştum, ret kararı çıkınca çok çok çok üzüldüm, bu durum hapiste yatan birini çok etkiliyor, adeta güvendiğimiz dağlara kar yağmış gibi oldu. 3 yıl 4 ay hapiste yattık. Belli yaştaki bir insan için çok zor bir durum, günlerce uyuyamadım depresyona girdim. Dolayısıyla AİHM’in bu kararına çok sevindim, kamuoyuna karışı adeta bir hakkı teslim etmiş oldu. Ne yazık ki karar sadece Türk hakimin ret oyu ile 1’e karşı 5 oyla kabul edildi. Eh tabi, hapiste 3 yıl 4 ay kaldık. Yani geçen geçti. Terör suçundan mahkum ettiler bizi... Terör üyesi olmak için ne yapmışız?

-AİHM kararı sosyal medya sitelerinde çok tartışıldı, hatta Twitter’da TT (en çok konuşulan) oldu, pek çok kişi sizin zamanında Balyoz ve Ergenekon davalarındaki tutumunuzla askerleri haksız yere mahkum ettirdiğinizi savunuyor?

-Bakın Türkiye’de bir derin devlet var mı yok mu? Askeri vesayet, yargı vesayeti var mı yok mu? Biz bunları konuştuk, yazdık. Ben o dönemde kimi hatalı belgeler nedeniyle yanılmış olabilirim, bu hakkı teslim ederim. Hatta o sırada kişilerin bu davalarda uğradığı haksızlıkları dile getiren en az 50 yazı kaleme aldım. Bir kontrgerilla gerçeğinin var olduğunu da kabul etmek lazım.

"Kar topu oynadıysak bu da mı suç?"

-O dönemin ünlü savcısı, sonradan FETÖ bağlantısı tespit edilen Zekeriya Öz’le yaptığınız röportaj yine gündeme geldi. Hatta gülerek kartopu oynadığınız fotoğraflar hala eleştiri konusu yapılıyor?

-Ben buna gülerim. Röportaj yapmak suç mu? O sırada herkesin konuşmak istediği isim değil miydi? Röportaj yapmak da mı suç oldu? O röportajda ne sorulması gerekiyorsa sormuşum, hata mı bu? Eh, o gün kar yağdıysa, resim çektirirken kar topu oynadıysak bu da mı suç?

"Bugün yapılan hataları soruyorsanız o durum farklı"

-Bir zamanlar desteklediğiniz AKP’yi bugün nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Evet, 2013 sonuna kadar AKP’yi destekledim, çünkü kin tutanlar AKP’yi alaşağı etmek istiyorlardı, İmam Hatiplere katsayı engeli, başörtüsü yasakları gibi demokrasiye ters düşen bir zihniyetle... Bugün yapılan hataları soruyorsanız o durum farklı... Zaten AKP’nin başta başörtüsü meselesinde olmak üzere sağlam durmasıyla o günkü sorunlar çözülmüş oldu.

-Merve Kavakçı’yı TBMM’de savunmanızı hatırlıyorum, milletvekilliği o günlerde düşürüldü ama sonra büyükelçi yapıldı, AKP bir haksızlığı böyle mi telafi etmiş oldu?

-İlle de milletvekili yapılması gerekmeyebilirdi. Önemli olan şu anda TBMM’de başörtülü milletvekillerinin bulunması ve CHP’nin sağlam desteği ile bu hakkın teslim edilmiş olması.

-16 bin Euro (Bugün 260 bin TL) elinize geçince ne yapacaksınız?