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Spor

Nazım Sangare'den transfer açıklaması

Milli futbolcu, Beşiktaş maçının kadrosuna alınmamıştı

19 Eylül 2020 18:16

İsmi Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare, transferinin kısa süre içinde netlik kazanacağını söyledi.

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