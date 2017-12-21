Nazilli'nin kamp programı netleşti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezonun ilk yarısını 10 puanla 17\'nci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor\'un devre arası kamp programı belirlendi.

Siyah-beyazlıların 25 Aralık\'ta Antalya\'da kamp için toplanacağı ve 5 Ocak\'a kadar çalışmalarını İmak Atlantis Otel\'de sürdüreceği bildirildi. Nazilli\'nin 2\'nci etap kampını da yine Antalya\'da yapacağı bildirildi. 8 Ocak\'ta Limak Lara Kundu Otel\'e geçecek kafilenin 18 Ocak\'a kadar çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. Hazırlık maç programı ise henüz netleşmedi.