Nazilli'nin bileği bükülmüyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 18 puanla 3\'üncü sırada bulunan Nazilli Belediyespor, bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası\'nda oynadığı 12 maçta yalnız 1 yenilgi aldı. Zirve takibinde olduğu ligde yalnız Karaköprü Belediyespor\'a 2-1 yenilen Nazilli, 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Türkiye Kupası\'nda da 3 tur birden geçip adını 5\'inci Tur\'a yazdıran siyah-beyazlı ekip, Karşıyaka, Tokatspor ve Osmanlıspor\'u yenip elemeyi başardı. Grupta bu hafta Şile Yıldızspor\'u konuk ederek ardından haftaya lider Hekimoğlu Trabzon deplasmanına çıkacak Nazilli\'de teknik direktör Ahmet Yavuz, yola kazanarak devam etmek istediklerini söyledi.