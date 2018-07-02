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Spor

Nazilli'de Zafer döndü

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA)  TFF 3

02 Temmuz 2018 17:22

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) 

TFF 3. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor, eski kaptanı Zafer Özden\'le yeniden anlaşma sağladı. Geçen hafta dış transferde ilk imzayı Bayrampaşa\'dan stoper Polat Güren\'e attıran siyah-beyazlılar, şimdi de Zafer\'in işini bitirdi. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Nazilli\'de görev alan deneyimli orta saha oyuncusu 1 yıllık aradan sonra yuvaya döndü.
Geçen sezonun ilk yarısında Van Büyükşehir Belediyespor ikinci devresinde ise Karacabey Birlikspor\'da top koşturan 32 yaşındaki krampon önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak.

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