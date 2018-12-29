Nazilli'de Yasin bilmecesi

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Nazilli Belediyespor\'da ligde ve kupada attığı toplam 9 golle takımı sırtlayan Yasin Dülger\'in durumu belirsizliğini koruyor.

Nazilli\'de kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcuyu kulübü Boluspor\'un geri istemesi kafaları karıştırdı. Boluspor yönetimi Yasin\'in mutsuz olması nedeniyle Nazilli\'den ayrılmak istediğini iddia ederken, futbolcunun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle huzursuz olduğu ileri sürüldü. Yasin ise konu hakkında sessizliğini koruyor.