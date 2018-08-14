Nazilli'de Sevcan imzaladı

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Nazilli Belediyespor, golcü Sevcan Bıyıklı\'yı kadrosuna dahil etti.

Geçen sezon Kemerspor 2003 takımında forma giyen 24 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kemerspor\'da 25 maçta 19 gol ve 13 asistle oynayan Sevcan, \"Hedefleri olan bir camiaya geldim. Buranın parçası olmak beni çok mutlu etti. Elimden gelen performansın en iyisini sergileyeceğim. Nazilli Belediyespor\'un başarısı için çalışacağım\" dedi.

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