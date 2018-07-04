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Spor

Nazilli'de kaleye takviye

NAZİLLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, Kozan Belediyespor'dan kaleci Zekeriya Topayan'la anlaştı

04 Temmuz 2018 15:35

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, Kozan Belediyespor\'dan kaleci Zekeriya Topayan\'la anlaştı. 
Yıldırım Demirören Tesisleri\'nde düzenlenen törenle 29 yaşındaki file bekçisi siyah-beyazlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor\'da profesyonel olan Zekeriya, Karacabey Birlikspor, Yalovaspor, Şanlıurfaspor, Fethiyespor, Sancaktepe Belediyespor, Orhangazi Belediyespor gibi kulüplerde oynadı. Deneyimli eldiven 3\'üncü Lig\'de toplam 148 müsabakada görev aldı, 2004\'te bir kez U16 Milli Takımı formasını giydi.

(FOTOĞRAFLI) 
 

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