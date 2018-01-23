Nazilli'de görev dağılımı yapıldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'da geçen hafta yapılan Olağan Genel Kurulda başkanlık koltuğuna oturan Özgen Türker, yönetimde görev dağılımının yapıldığını açıkladı.

Nazilli Belediyespor\'da ilk kez kadın bir yöneticinin görev aldığını belirten Türker, \"Listemizde yer alan Özlem Burcu Uğan Sevim, basın sözcüsü olarak görevlendirildi. Kendisine başarılar diliyoruz\" diye konuştu.

Sevim ise yaptığı açıklamada, \"Yaşar Gözdaş ve Mehmet Koşar başkan vekili, Hüseyin Özer, Mehmet Demirel, Mehmet Yılmaz, Aziz Cemalbey, Özer İncegül, Mustafa Tuğrul ve Muhasip Ahmet Turan asbaşkan, Hakan Alıcık şube sorumlusu, Ercan Sarıot sağlık işleri görevine getirildi\" dedi.