T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli'de görev dağılımı yapıldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da geçen hafta yapılan Olağan Genel Kurulda başkanlık koltuğuna oturan Özgen Türker, yönetimde görev dağılımının yapıldığını açıkladı

23 Ocak 2018 15:26

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'da geçen hafta yapılan Olağan Genel Kurulda başkanlık koltuğuna oturan Özgen Türker, yönetimde görev dağılımının yapıldığını açıkladı.
Nazilli Belediyespor\'da ilk kez kadın bir yöneticinin görev aldığını belirten Türker, \"Listemizde yer alan Özlem Burcu Uğan Sevim, basın sözcüsü olarak görevlendirildi. Kendisine başarılar diliyoruz\" diye konuştu.
Sevim ise yaptığı açıklamada, \"Yaşar Gözdaş ve Mehmet Koşar başkan vekili, Hüseyin Özer, Mehmet Demirel, Mehmet Yılmaz, Aziz Cemalbey, Özer İncegül, Mustafa Tuğrul ve Muhasip Ahmet Turan asbaşkan, Hakan Alıcık şube sorumlusu, Ercan Sarıot sağlık işleri görevine getirildi\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ DHABeyaz GrupNazilli BelediyesporOlağan Genel KuruldaTürkerBurcu Uğan SevimKendisineSevimGözdaşMehmet KoşarHüseyinMehmet Demirel Mehmet Yılmaz Aziz CemalbeyMustafa TuğrulMuhasip Ahmet Turan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24