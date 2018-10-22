Nazilli'de gergin maç

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Nazilli Belediyespor ile Ergene Velimeşespor arasında Nazilli İlçe Stadı\'nda oynanıp 2-2 sona eren maç, büyük tartışmalara sahne oldu.

11 dakikalık uzatma oynanan karşılaşmada konuk ekipten 2, ev sahibinden 1 oyuncu kırmızı kart gördü. İki ekip uzatma bölümünde penaltıdan attıkları gollerle puanları paylaşırken maç sonrası da gerginlik devam etti. Maçta yenik duruma düşen Nazilli, 74\'üncü dakikada eşitliği yakalarken ilk kırmızı kart 76\'ncı dakikada Ergene\'den Selçuk\'a çıktı.

90+2\'nci dakikada Görkem\'in penaltısıyla öne geçen Nazilli\'de Onur, 90+5\'inci dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Onur\'un hemen ardından 90+6\'ncı dakikada konuk ekipten Alişan kırmızı kart gördü. 90+10\'uncu dakikada Emre\'nin penaltı golüyle 2-2 biten maç sonrası saha karıştı. Konuk ekip, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve beraberlerindekilerin maç bitiminde kendilerine saldırmaya çalıştığını, soyunma odasını kilitleyerek 1 saat yardım beklediklerini iddia etti. Maç sonrası iki takıma da ağır cezalar gelmesi bekleniyor.

