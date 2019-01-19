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Spor

Nazilli'de Çuvak'a veda

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) Aydın Nazilli'de 13 Aralık 2018'de Şehir Stadı'nın altında bulunan taraftar derneğinde çıkan yangında yanarak ağır yaralanan, 5 haftalık yaşam mücadelesinin ardından kaldırıldığı İzmir Buca Devlet Hastanesi'nde dün haya

19 Ocak 2019 20:07

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

Aydın Nazilli\'de 13 Aralık 2018\'de Şehir Stadı\'nın altında bulunan taraftar derneğinde çıkan yangında yanarak ağır yaralanan, 5 haftalık yaşam mücadelesinin ardından kaldırıldığı İzmir Buca Devlet Hastanesi\'nde dün hayatını kaybeden Nazilli Belediyespor taraftar liderlerinden Ali Çuvak (48), toprağa verildi. 
Evli ve 2 çocuk babası Çuvak için Turan Mahallesi\'nde bulunan Hayırsevenler Camisi\'nde kılınan cenaze namazına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker, yöneticiler, futbolcular, taraftarlar, ailesi ve sevenleri katıldı. Ali Çuvak\'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
 
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