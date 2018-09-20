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Spor

Nazilli'de Burak ve Temel dönüyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü Tire 1922 deplasmanına çıkacak Nazilli Belediyespor'da Burak Evren ve Temel Taşkın cezalarını tamamladı

20 Eylül 2018 14:58

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta cumartesi günü Tire 1922 deplasmanına çıkacak Nazilli Belediyespor\'da Burak Evren ve Temel Taşkın cezalarını tamamladı.
Sezon başında Aydınspor 1923 ile oynanan hazırlık maçında rakipleriyle kavga eden ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 karşılaşmadan men edilen iki oyuncunun bu hafta sahalara döneceği bildirildi. Ligdeki Osmaniyespor ve Kozan Belediyespor ile Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki Karşıyaka müsabakalarında forma giyemeyen Burak\'la Temel\'in teknik direktör Ahmet Yavuz tarafından Tire maçının kafilesine dahil edebileceği öğrenildi. 
 

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