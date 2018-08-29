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Spor

Nazilli'de Buğra tamam

NAZİLLİ, (DHA) TFF 3

29 Ağustos 2018 14:52

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor, orta saha oyuncusu Buğra Temel\'i renklerine bağladı.
Geçen sezon Düzcespor\'da görev yapıp yaz döneminde Hatayspor\'a imza atan 20 yaşındaki futbolcu, 1 seneliğine kiralandı. Yıldırım Demirören Tesisleri\'nde kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan genç oyuncu, Nazilli Belediyespor\'da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Buğra, \"Buraya geldiğim için çok mutluyum. Takımımın başarısı için elimden ne geliyorsa yapacağım\" dedi.
Nazilli Belediyesporlu futbolcular, sezon öncesi Kuşadası\'nda düzenlenen tekne turuyla stres attı. Güneşlenip bol bol denize giren futbolcular renkli görüntüler oluşturdu. 

FOTOĞRAFLI 

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