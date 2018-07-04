Nazilli'de Berk de tamam

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'de bekleme yapmadan 2\'nci Lig\'e dönmek için transfer çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyespor, 5\'inci imzayı forvet Berk Elitez\'e attırdı.

Fenerbahçe altyapısında yetişip Kayseri Erciyesspor, Bayrampaşa, Bugsaşspor, Tuzlaspor, Çorum Belediyespor, Anadolu Üsküdar ve son olarak Anadolu Bağcılarspor\'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Yıldırım Demirören Tesisleri\'nde Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık\'ın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 25 maçta 10 gol atan Berk, \"Türkiye\'nin sayılı kulüplerinden Nazilli Belediyespor forması giyeceğim için çok mutluyum. İçim içime sığmıyor\" dedi.

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