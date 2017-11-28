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Spor

Nazilli'de Bahadır dert küpü

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

28 Kasım 2017 17:19

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta evinde Hacettepe\'ye 5-0 yenilerek taraftarını kahreden Nazilli Belediyespor\'da Teknik Direktör Mustafa Bahadır, takımın sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Ligin başında yanlış oyuncu tercihlerinin yapıldığını belirten Bahadır, \"Bu şekilde takım olmaz. Mental ve fiziksel olarak bir çok derdimiz var. Sezon başından bu yana kimin on birde oynadığı belli değil. İyi oynayalım diyoruz ama bunun izin kaliteli ve lider futbolculara ihtiyacımız var. Devre arasında en az 5 transfer yapmalıyız. Bu talebimi yönetime ilettim. Gol yediğimiz anda herkesin morali bozuluyor. Ardından futbolcularda \"Bu maçı kaybedeceğiz\" algısı oluşuyor. Bu kulüp bulunduğu yeri hak etmiyor. El ele vererek bu zorlu süreci atlatacağız\" dedi. 


 

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