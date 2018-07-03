Nazilli'de 3 imza birden

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'de bir yandan yönetimdeki istifalarla güç kaybederken diğer yandan transfer harekatına başlayan Nazilli Belediyespor, 3 isimle birden sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı ekip, yuvaya döndürdüğü eski kaptanı Karacabey Birlikspor\'dan orta saha Zafer Özden\'in yanı sıra Çanakkale Dardanelspor\'dan sağ bek Sergen Piçinciol ile Somaspor\'dan ön libero Gökhan Artun ile 2\'şer yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcular için Yıldırım Demirören Tesisleri\'nde imza töreni düzenlendi.

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