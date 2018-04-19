Nazilli Yavuz'la devam edecek

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 3 haftaya girilirken Fethiyespor\'un 9 puan gerisinde bulunan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor\'da Başkan Özgen Türker gelecek sezonun planlamasına başladıklarını söyledi. Türker düzenlediği basın toplantısında matematiksel olarak henüz lige veda etmediklerini ancak kümede kalmalarının çok zor olduğunu belirterek, \"Bu sezon yaşadığımız tüm kötü durumların sorumluluğunu üstleniyorum. Taraftarımızdan, camiamızdan ve büyüklerimizden özür dilerim. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak değil şampiyon olacak bir ekip oluşturacağız. Teknik direktör Ahmet Yavuz\'la 3 yıllık sözleşmemiz bulunuyor. Ahmet Yavuz ve yardımcılarıyla 2018-19 sezonunda beraber olacağız\" dedi.

\"BU DURUMLARIN BAŞ SORUMLUSU BAŞTA KULÜP BAŞKANI OLARAK BEN VE YÖNETİM KURULUMUZDUR\"

Futbolcuların geleceği ile ilgili de konuşan Özgen Türker, \"Hiçbir futbolcumuzun sözleşmesinde \'Küme düşülür ise serbest kalır\' maddesi bulunmamaktadır. Ancak takım içerisinde toparlayacı bir ağabeyin olmayışı kötü gidişimize maalesef çanak tutmuştur. Tüm bu durumların baş sorumlusu başta kulüp başkanı olarak ben ve yönetim kurulumuzdur\" diye konuştu.

\"YAPMIŞ OLDUĞUMUZ HATALARDAN DERS ÇIKARACAĞIZ\"

Zor bir süreçten geçtiklerini sözlerine ekleyen Türker, \"Nazilli Belediyespor\'un yeri 2\'nci Lig bile değildir. Düştüğümüz yerden efeler gibi kalkıp hakketmiş olduğumuz yerlere en kısa süre içerisinde geleceğimize inancım tamdır. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkaracağız. Mücadele eden, hırs dolu, başarıya aç ve inanan bir kadro kuracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu doğrultuda Ahmet Yavuz ve ekibiyle transfere başladık. 3 oyuncuyla prensipte anlaştık\" ifadelerini kullandı.

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