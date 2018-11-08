Nazilli lideri gözünü kestirdi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 3\'üncü sırada yer alan Nazilli Belediyespor, bu hafta konuk olacağı lider Hekimoğlu Trabzon\'u yenerek zirveyle farkını eritmeyi hedefliyor.

Grupta Nazilli 19, Hekimoğlu Trabzon ise 24 puan toplarken son 2 deplasman maçından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılarda Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Esat Ergüler Tesisleri\'nde futbolcularla bir araya gelerek yine 3 puan istedi. Nazilli\'ye sezon başında Kemerspor\'dan transfer edilip geçirdiği talihsiz sakatlık sonucu çapraz bağları kopan forvet Sevcan Bıyıklı\'nın aylar sonra takımla antrenmanlara başlaması da moral oldu.