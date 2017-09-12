Nazilli Belediyesporlu Abdulkadir baba oldu

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'un forvet oyuncusu Abdulkadir Kaplan, baba olma sevinci yaşadı.

Özge-Abdulkadir Kaplan çifti erkek çocuklarına Yaman ismini verdi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, \"Nazilli Belediyespor ailesi olarak Kaplan çiftine \' Uzun ömürlü olsun\' dileklerimizi iletiyor, Yaman bebeğe de \'Ailemize hoşgeldin\' diyoruz\" ifadelerine yer verildi.

Sezonun ilk 2 maçında görev alan 28 yaşındaki forvet, oğlu Yaman\'ın kendisine şans getireceğine inandığını söyledi.

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