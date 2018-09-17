Nazilli Belediyespor'dan mutlusu yok

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta evinde Kozan Belediyespor\'u tek golle geçip ilk galibiyetini alan Nazilli Belediyespor büyük sevinç yaşıyor.

Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Karşıyaka\'yı 2-0\'la geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Ahmet Yavuz, üst üste gelen galibiyetlerin takıma büyük güven verdiğini söyledi. Takımın bu sezon zirve yarışına ağırlığını koyacağını belirten Ahmet Yavuz, \"Futbolcularımı kutluyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde takımımızı layık olduğu yerlere taşıyacağız\" dedi.

Nazilli, bu hafta Tire 1922 Spor deplasmanına çıkacak.