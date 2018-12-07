T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor'dan Bahçeli'ye forma 

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)  TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti

07 Aralık 2018 14:54

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) 

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi MHP Genel Merkezi\'nde ziyaret etti. 
Özgen Türker, Bahçeli\'ye adının yazılı olduğu 09 numaralı Nazilli Belediyespor forması ile atkı hediye ederken, MHP lideri Devlet Bahçeli Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker\'e teşekkür etti. Devlet Bahçeli, \"Nazilli Belediyespor\'a bulunduğu ligde başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olarak amaçlarına ve hedeflerine ulaşırlar. Futbolcu kardeşlerimizden de şampiyonluk sözü istiyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ DHA  TFFLigGrupNazilli Belediyespor BaşkanıTürker Milliyetçi Hareket Partisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Genel MerkeziTürker BahçeliNazilli BelediyesporMHPDevlet Bahçeli Nazilli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24