Nazilli Belediyespor'da Türker dönemi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'un dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu\'nda Özgen Türker başkanlığa seçildi. Yıldırım Demirören Tesisleri\'nde yapılan seçime tek liste ile giren Türker, Erdoğan Eker\'den görevi devraldı. Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık, yeni yönetime başarı dileklerini iletirken, \"Nazilli Belediyespor büyük bir camia. Erdoğan Eker\'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Erdoğan ağabeyi onore etmek istedik. Bundan sonra herkes sosyal medyada ne yazdığına dikkat etmeli. Kulübümüze sahip çıkmalıyız. Ne kulüpler borç batağının içinde geziniyor. Sezon başında isimli futbolcular aldık ve ne olduğunu gördük. Futbol kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor. Bu takımı çok seviyoruz\" dedi.

Nazilli Belediyespor\'un son yönetiminde basın sözcüsü olarak görev yaptıktan sonra başkanlık koltuğuna oturan Özgen Türker yepyeni bir Nazilli Belediyespor oluşturacaklarını ifade etti. Türker, \"Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda 14 futbolcu ile yollarımızı ayırdık. Ara transfer döneminde 11 yeni isimle kadromuzu güçlendirdik. Birkaç gün içerisinde forvet bölgesine bir veya iki transfer yaparak ara transfer dönemi noktalayacağız. İkinci yarının en çok puan toplayan takımı olmak istiyoruz. Sportif başarıyı elde ederken kulübümüzü borçlandırmadan, yarınlarını riske atmadan hareket edeceğiz. Yepyeni Nazilli Belediyespor\'u camiaya izlettireceğiz\" diye konuştu.

Eski başkan Erdoğan Eker de birlik çağrısında bulunarak, \"Kimse bu takım düşer diye düşünmesin. Nazilli hak ettiği yere gelecektir. Bu takım sadece belediyenin değil tüm şehrindir. Birlik ve beraberlikle kulübümüz güzel günler görecek\" ifadelerini kullandı.

RAKİP KAHRAMANMARAŞ

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezonun ilk yarısını 10 puanla 17\'nci sırada bitiren Nazilli Belediyespor, yarın ikinci yarının ilk maçında Kahramanmaraşspor\'a konuk olacak. 12 Şubat Stadı\'nda Sinan Dereci\'nin yöneteceği maç saat 13.00\'te başlayacak. Teknik direktör Ahmet Yavuz, transfer döneminde önemli futbolcuları kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, \"Maalesef ilk devrede kötü sonuçlara imza attık. Ancak o günler geride kaldı. Çok verimli bir kamp ve iyi bir transfer dönemi geçirdik. Geleceğe umutla bakıyoruz. Kahramanmaraşspor deplasmanları her zaman zor olmuştu. Ancak herkes elinden geleni yapacak ve evimize galibiyetle döneceğiz\" dedi.