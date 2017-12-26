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Spor

Nazilli Belediyespor'da transfer harekatı başladı

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor'da devre arasında 12 futbolcuyla yolları ayıran yönetim takviye çalışmalarına başladı

26 Aralık 2017 17:24

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor\'da devre arasında 12 futbolcuyla yolları ayıran yönetim takviye çalışmalarına başladı.
Siyah-beyazlıların Amed Sportif\'ten sağ bek Mazlum Demir, Niğde Belediyespor\'dan sağ kanat Hasan Üstübücü, Bugsaşspor\'dan santrfor Emre Torun ve Arsinspor\'dan orta saha oyuncusu Serkan Demirezen ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Basın Sözcüsü Özgen Türken, teknik heyetin raporu doğrultusunda ara transfer döneminde 7-8 takviye yapacaklarını söyledi. Siyah-beyazlılar 12-19 Ocak\'ta kongreye gidecek.

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