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Spor

Nazilli Belediyespor'da transfer harekatı başladı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,(DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme potasında tamamlayan Nazilli Belediyespor, ara transfer harekatına başladı

20 Aralık 2017 16:31

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk yarıyı düşme potasında tamamlayan Nazilli Belediyespor, ara transfer harekatına başladı. İkinci devreye güçlü bir kadroyla girmek isteyen Nazilli Belediyespor, Niğde Belediyespor\'dan kaleci Metin Uçar, Seçkin Getbay ve Mehmet Gürkan Öztürk\'ün yanı sıra, Karşıyaka\'dan Can Erdem\'i transfer etmek için düğmeye bastı. Kurmayların Metin ve Seçkin ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı vurgulandı. Metin ve Seçkin, sezonun ilk yarısında Niğde Belediyespor formasını 17 maçta da terletip istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

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