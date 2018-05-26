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Spor

Nazilli Belediyespor'da Serdar sesleri

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşerek taraftarını üzen Nazilli Belediyespor, güçlü bir kadro kurarak tekrardan üst lige yükselmek için çalışmalarını hızlandırdı

26 Mayıs 2018 14:54

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'den 3\'üncü Lig\'e düşerek taraftarını üzen Nazilli Belediyespor, güçlü bir kadro kurarak tekrardan üst lige yükselmek için çalışmalarını hızlandırdı. 
Siyah-beyazlılar, Sakaryaspor\'la sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncusu Serdar Ümit Deniz\'i transfer listesine aldı. Yönetimin, 29 yaşındaki futbolcu ile temasa geçtiği öğrenildi. Serdar Ümit\'in ise düşünmek için süre istediği belirtildi. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan başarılı futbolcu, Hacettepespor, Keçiörengücü, Sandıklıspor, Balıkesirspor, Bodrumspor kulüplerinde top koşturup Keçiörengücü\'nde 3\'üncü Lig şampiyonluğu yaşadı.
 

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