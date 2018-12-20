Nazilli Belediyespor'da kriz

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz görevi bırakma noktasına geldi.

Siyah-beyazlıların hafta içinde kupada oynadığı Göztepe maçının ardından futbolculardan Mert Çapar ile teknik direktör Ahmet Yavuz arasında bir gerginlik yaşandı. Soyunma odasında yaşanan olayda genç futbolcunun Yavuz\'a küfrettiği iddia edilirken, Ahmet Yavuz\'un da bunun üzerine Mert\'in boğazından tuttuğu ileri sürüldü. Takım otobüsünde de tartışmanın sürmesi üzerine teknik direktör Ahmet Yavuz\'un, Nazilli Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Alıcık\'tan sözleşmesinin feshedilmesini istediği öğrenildi. Yönetimin ise Mert Çapar\'ı kadro dışı bırakması bekleniyor.