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Spor

Nazilli Belediyespor'da imza şov

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transferin son saatlerinde 3 isme birden imza attırdı

31 Ağustos 2018 14:37

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transferin son saatlerinde 3 isme birden imza attırdı. Yeni sezonda ligde şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılar Elaziz Belediyespor\'dan orta saha Fahri Genç, Hatayspor\'dan Buğra Temel, Karaköprü Belediyespor\'dan kanat oyuncusu Güven Gürsoy\'u renklerine dahil etti. 
Yıldırım Demirören Tesisleri\'nde resmi sözleşme imzalayan 3 futbolcu, şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini belirterek camiaya başarı sözü verdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nazilli Belediyesporlu futbolcular düzenlenen kahvaltıyla stres attı. Organizasyonda takım kaptanı Zafer\'in 34\'üncü yaş günü de kutlandı. Tecrübeli futbolcu için pasta kesildi. 

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