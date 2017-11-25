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Spor

Nazilli Belediyespor'da hedef 3 puan

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bugsaşspor'a 2-0 mağlup olup taraftarını üzen Nazilli Belediyespor yarın orta sıralarda yer alan Hacettepe'yi ağırlayacak

25 Kasım 2017 15:21

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Bugsaşspor\'a 2-0 mağlup olup taraftarını üzen Nazilli Belediyespor yarın orta sıralarda yer alan Hacettepe\'yi ağırlayacak. Nazilli İlçe Stadı\'nda Turgut Doman\'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30\'da başlayacak.
Siyah-beyazlılarda süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Fatih ve orta saha Turgay\'ın yanı sıra kart cezalıları Mert Çapar ile Hakan Hacettepe\'ye karşı görev yapamayacak. Teknik direktör Mustafa Bahadır, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, \"Bugsaş yenilgisini telafi edeceğiz. Mutlak 3 puana ihtiyacımız var. Maçı kazanıp düşme potasından uzaklaşacağız\" dedi.  

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