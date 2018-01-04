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Spor

Nazilli Belediyespor'da çifte imza

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor transferde iki oyuncuya imza attırdı

04 Ocak 2018 15:41

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor transferde iki oyuncuya imza attırdı.
Ara dönemde şu ana kadar 6 futbolcuyu renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Silivrispor\'dan kaleci Onur Bulut ve kanat oyuncusu Serdar Eylik\'i de kadrosuna kattı. Düzenlenen imza töreninde iki oyuncu 1.5 yıllık mukavele imzaladı. Törene katılan Başkan Erdoğan Eker, \"Ligin ikinci yarısına güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz. Teknik direktör Ahmet Yavuz\'un isteği doğrultusunda takviye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımız Antalya kampına dahil oldu\" diye konuştu. Ligde ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Nazilli\'de transfer çalışmaları sürecek.
TÜRKER BAŞKANLIĞA ADAY
Nazilli Belediyespor\'da 12-19 Ocak tarihlerinde yapılacak kongre öncesinde Basın Sözcüsü Özgen Türker de başkanlığa aday olacağını açıkladı. Türker, \"Nazilli Belediyespor\'da kongrede bana yetki verildiği takdirde kulübün bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak, taraftarımızın ve camiamızın arzuladığı başarılı yakalamak adına başkanlığa adayım\" dedi. Kulüpte Başkan Erdoğan Eker de geçtiğimiz günlerde göreve devam edeceğini açıklamıştı. Eker\'in Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık\'ın tavrına göre hareket etmesi bekleniyor.

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