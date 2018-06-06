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Spor

Nazilli Belediyespor'da Bora gitti

NAZİLLİ, (DHA) Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da stoper Bora Yelken de takımdan ayrıldı

06 Haziran 2018 15:12

NAZİLLİ, (DHA)

Gelecek sezon TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor\'da stoper Bora Yelken de takımdan ayrıldı. 
Deneyimli oyuncunun yönetimle bir araya geldiği ve karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi. Kariyerinde daha önce Nazilli Belediyespor\'da şampiyonluk yaşayan ve bu sezon 30 maça çıkan 32 yaşındaki stoper yaptığı açıklamada, \"Nazilli\'de çok güzel günlerim geçti. Ancak istemediğimiz bir şekilde küme düştük, taraftarımızdan özür diliyorum. Herkes hakkını helal etsin\" diye konuştu. Yönetim de Bora\'ya vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür etti. 
 

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