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Spor

Nazilli Belediyespor'da Bahadır dönemi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçtır galip gelemeyen düşme potasındaki Nazilli Belediyespor'da teknik direktör krizi çözüldü

07 Kasım 2017 14:36

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 10 maçtır galip gelemeyen düşme potasındaki Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör krizi çözüldü.
Fatih Akyel\'le yolların ayrılmasının ardından 3 haftadır çalıştırıcısını arayan siyah-beyazlılar, Mustafa Bahadır\'la anlaşma sağladı. Bir dönem Bucaspor\'da da teknik direktörlük yapan Bahadır\'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Bahadır son 2 sezon hiçbir takımda görev almadı. Basın Sözcüsü Özgen Türker, Bahadır\'la yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek, \"Mustafa Bahadır kulübümüze hayırlı uğurlu olsun\" dedi.  

 

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