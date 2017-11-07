Nazilli Belediyespor'da Bahadır dönemi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 10 maçtır galip gelemeyen düşme potasındaki Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör krizi çözüldü.

Fatih Akyel\'le yolların ayrılmasının ardından 3 haftadır çalıştırıcısını arayan siyah-beyazlılar, Mustafa Bahadır\'la anlaşma sağladı. Bir dönem Bucaspor\'da da teknik direktörlük yapan Bahadır\'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Bahadır son 2 sezon hiçbir takımda görev almadı. Basın Sözcüsü Özgen Türker, Bahadır\'la yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek, \"Mustafa Bahadır kulübümüze hayırlı uğurlu olsun\" dedi.