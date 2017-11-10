T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor'a taraftar morali

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Pazar günü önemli rakiplerinden Karşıyaka ile evinde kozlarını paylaşacak Nazilli Belediyespor'da kritik randevu öncesi taraftarlar futbolculara moral verdi

10 Kasım 2017 14:49

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Pazar günü önemli rakiplerinden Karşıyaka ile evinde kozlarını paylaşacak Nazilli Belediyespor\'da kritik randevu öncesi taraftarlar futbolculara moral verdi. Yıldırım Demirören Tesisleri\'ne gelen futbolseverler, oyunculara baklava ikram edip destek sözü verdi. Başkan Erdoğan Eker, Karşıyaka\'yı yenip tekrar ayağa kalkacaklarını söyledi. Taraftara teşekkür eden Eker, \"Pazar günü tüm Nazilli\'nin yanımızda olmasını istiyoruz. Takımımızın maçı kazanacağına olan inancım tam. Güzel günler için el ele vererek, birlik ve beraberlik için çalışacağız\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ DHABeyaz Grup PazarKarşıyakaNazilli BelediyesporYıldırım Demirören TesisleriBaşkan Erdoğan Eker KarşıyakaTaraftaraEkerNazilliTakımımızınGüzelFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24