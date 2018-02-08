Nazilli Belediyespor'a güven geldi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Niğde Belediyespor\'u 3-0 yenerek gelecek adına umutlanan düşme potasındaki Nazilli Belediyespor\'da Başkan Özgen Türker, Altay\'ı da mağlup edeceklerini söyledi. Cumartesi günü İzmir\'de oynanacak Ege derbisinde moralli çıkacaklarını belirten Türker, \"Artık şans bizden yana olacak. Takıma özgüven geldi\" dedi.

Kötü bir ilk yarı geçirdiklerini ifade eden Özgen Türker, \"Ben maça, \'Altay\'a şansımız tutmuyor\' diye bakmıyorum. Daha önceki sezonlarda rakibimizden puanlar almıştık. Ligin ikinci devresinde işler iyi gidiyor. Çünkü yeni bir takım olduk. Niğde galibiyetinin ardından baskıyı da kırdık. Altay deplasmanından istediğimizi alacağız\" yorumunu yaptı.