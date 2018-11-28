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Spor

Nazilli Belediyespor'a çifte müjde

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -  TFF 3

28 Kasım 2018 18:47

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - 

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta son 4 maçından 2-2\'lik skorlarla ayrılan Nazilli Belediyespor\'da sağ bek Mazlum ve santrfor Berk takımla çalışmalara başladı. Sağ üst adalesindeki sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Mazlum ve tarak kemiğine darbe alan santrfor Berk iyileşti. Mazlum\'un yokluğunda savunma hattında büyük problem yaşayan ve 4 maçta kalesinde 10 gol gören siyah-beyazlılarda teknik heyetin yüzü güldü. İki futbolcu şans verilmesi halinde bu hafta iç sahadaki Büyükçekmece Tepecikspor maçında forma giyebilecek.

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