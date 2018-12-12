Nazilli Belediyespor'a bilet cezası

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Nazilli Belediyespor\'a Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında rakip taraftara uyguladığı yüksek bilet fiyatı nedeniyle ceza kesti. Kurul, Nazilli Belediyespor\'un açık tribünde maçı izleyen konuk Göztepe\'nin seyircisine kendi seyircisine uyguladığı bilet fiyatının yüzde 30\'undan daha fazla bedel belerlediği için 10 bin TL\'lik fatura çıkardı. Siyah-beyazlı yönetim, Göztepe maçı için kendi taraftarının bulunacağı kapalı tribün biletlerinin fiyatını 20, Göztepe taraftarına ayrılan açık tribün fiyatlarını ise 50 lira olarak belirlemişti. Yönetim daha sonra açık tribün fiyatlarını 25\'e, kapalı tribün fiyatlarını da 15 TL\'ye düşürmüştü.