Nazilli Belediyespor sol şeritte

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta son 4 maçta 3\'üncü galibiyetini Gebzespor\'u deplasmanda 2-1 yenerek alan Play-Off hattındaki Nazilli Belediyespor, liderle arasındaki puan farkını 1\'e indirdi.

Liglerde son deplasman galibiyetini 2016-17 sezonunda 23 Nisan 2017\'de oynanan maçta Sivas Belediyespor\'u 2-0 yenerek alıp geçen sezon gurbette hiç gülemeyen Nazilli, bu skorla 1.5 yıl sonra bir ilki başardı. Bu sezon 4\'üncü dış saha maçında 542 günlük şanssızlığını kıran Nazilli\'de teknik direktör Ahmet Yavuz, galibiyeti taraftara armağan etti.

Grupta pazar günü evinde oynayacağı Ergene Velimeşespor maçına liderlik hesaplarıyla çıkacak Nazilli\'de Yavuz, ilk dakikalarda geriye düşmelerine rağmen oyun disiplininden kopmadan mücadele ettiklerini belirterek, \"Takım olarak bu zorlu deplasmanda kazanmamız gerekiyordu. Çünkü bizim hedeflerimiz vardı. Hedeflerimize ulaşabilmek için kazanmaktan başka çaremiz yoktu. Uzun süredir deplasmanda kazanamadığımızı biliyorduk. Kazandığımız bu anlamlı galibiyet tüm taraftarlarımıza armağan olsun\" şeklinde konuştu.

