Nazilli Belediyespor hak etmedi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur ilk maçında Süper Lig temsilcisi Göztepe\'ye evinde 3-0 yenilen 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'taki Ege ekibi Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, oynadıkları futbolun karşılığını alamadıklarını söyledi.

Futbolcularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirten Yavuz, \"Bizi biz yapan doğruları sahaya yansıttık. Kazanmak için oynadık. Ben oyuncularımızın verdiği mücadeleden memnunum. Sonuç 3-0 ama bu skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum. 2 golü son anlarda yedik. Rakipten daha fazla pozisyona girip değerlendiremedik. Atsaydık farklı olabilirdi\" dedi.

Yavuz, Göztepe\'nin kardeş kulüpleri olduğunu, maçta rakip takımdan Hakan Çinemre\'nin sakatlanmasına çok üzüldüklerini söyledi.