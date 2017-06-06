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Dünya
Deutsche Welle

NATO'nun yeni üyesi Karadağ

Yaklaşık 2 bin askerlik ordusuyla Karadağ, Rusya'nın tepkisine rağmen NATO'nun 29'uncu üyesi oldu

06 Haziran 2017 00:31

Karadağ'ın bayrağı, yarın Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek törenle ittifaka üye diğer ülkelerin bayrakları arasındaki yerini alacak.

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, ülkenin NATO'ya katılım belgesini ABD Dışişleri Bakanlığı'na teslim etti.

NATO'nun 29'uncu üyesi olan Karadağ'ın yaklaşık iki bin askerden oluşan bir ordusu bulunuyor. Adriyatik'e kıyısı olan stratejik konuma sahip Karadağ'ın yıllık askeri harcaması 69 milyon doları buluyor.

2015'te NATO'dan üyelik daveti alan Karadağ, ittifak üyeliğini Nisan ayında meclis onayına sunmuştu.

Rusya Karadağ'ın NATO'ya katılmasına tepkili

2006'da Sırbistan'dan ayrılan Karadağ'ın NATO'ya katılmasına, yıllarca yakın ilişkiye sahip olduğu Rusya karşı çıkıyor.

Moskova, 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan'a kapılarını açan NATO'nun Avrupa'nın doğusunda etkisini artırmaya çalıştığını savunuyor.

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadağ'ın üyelik hamlesi 'düşmanca tavır' olarak nitelendi ve Moskova'nın cevap hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

Rusya, daha önce yaptığı açıklamalarda Karadağ'ın NATO üyeliğinin ekonomik ve politik sonuçları olabileceği uyarısında bulunmuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

Dpa/AFP, ÖA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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