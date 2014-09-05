NATO'dan yeni eylem planı



Galler'in Newport kentindeki NATO Zirvesi'nde üye ülkeler, kriz anlarında en kısa sürede devreye girecek bir 'öncü birlik' kurulmasını kararlaştırdı. NATO Genrel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen cuma günü yaptığı açıklamada, kararın Rusya'nın Ukrayna krizindeki tutumu nedeniyle alındığını kaydetti.

Rasmussen eylem planı kapsamında, Doğu Avrupa'da NATO'nun askeri varlığının güçlendirileceğini ifade etti. Bu kapsamda, olası kriz durumlarında iki ila üç gün içinde hızla harekete geçebilecek bir 'öncü birlik' oluşturulması kararlaştırıldı. Birlikte, 3 bin ila 5 bin askerin yer alması öngörülüyor. Birliğin harekete geçmesi gereken durumlarda asgari ölçekte mühimmatla yola çıkmaları planlanıyor. Askeri araç, silah ve cephane gibi askeri teçhizatların birliklerin gönderileceği olası kriz ülkelerinde depolanması öngörülüyor.

Anders Fogh Rasmussen, yeni eylem planının, özellikle de Doğu Avrupa ülkelerinden Rusya'nın Ukrayna krizindeki tutumu nedeniyle gelen tepkiler nedeniyle kararlaştırıldığını kaydetti. Rasmussen hedefin, NATO'yu tüm üyelerini koruyacak bir konuma taşımak olduğunu belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Bronislav Komorovski, bir sonraki NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin 2016 yılında Polonya'da yapılacağını açıkladı. Böylelikle 2008 yılından bu yana zirve ilk kez yeniden bir Doğu Avrupa ülkesinde yapılacak.