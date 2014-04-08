NATO'dan Rusya'ya uyarı



Rusça konuşulan Ukrayna’nın doğusunda tansiyon giderek yükseliyor. Kiev yönetimi, kamu binalarını işgal eden Rusya yanlısı göstericilere karşı operasyon başlattı.

Güvenlik güçlerinin Harkiv ve Donetsk kentlerinde kamu binalarını boşaltmaya başladığı ve 70 kadar kişiyi de gözaltına aldığı bildirildi.

Ukrayna’nın geçici Devlet Başkanı Aleksander Turçinov’un talimatıyla başlatılan operasyon sırasında, Rusya yanlısı aktivistlerin silah kullanması nedeniyle üç polis memurunun yaralandığı belirtildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede gerginliğin sürdüğü belirtiliyor.#v#

Rusya yanlısı göstericiler kamu binalarını işgal ettikleri Donetsk kentinde bağımsızlık ilan etmiş ve 11 Mayıs’ta da Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenleneceğini duyurmuştu.

Karşılıklı suçlama

Kiev’deki Batı yanlısı hükümet doğudaki gösterilere Rusya’nın destek verdiği suçlamasında bulunurken, Moskova da Kiev yönetimini şiddete başvurmaması yönünde uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın iç savaşa yol açabilecek askeri hazırlıklarını derhal durdurması istendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da telefonla görüştüğü Ukraynalı mevkidaşı Andrey Deşitsa'ya, Rusya’nın doğu Ukrayna’da sosyal ve kültürel haklarını korumak isteyen ve Rusça konuşan topluluğun taleplerini desteklediğini ifade etti.

Tarafları diyalog kurmaya çağıran Lavrov, Avrupalılar, ABD, Rusya ve Ukrayna yönetiminin temsil edildiği bir müzakereyi düşünebileceklerini dile getirdi. Lavrov böyle bir görüşmeye güney ve doğu Ukraynalıların katılmasını da arzuladıklarını söyledi.

NATO'dan uyarı

Ukrayna’nın doğusundaki gelişmelerle ilgili NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de bir açıklama yaptı. “Eğer Rusya, Ukraya'ya yine müdahale etmeyi düşünüyorsa bu tarihi bir hata olur” diyen Rasmussen, Ukrayna'nın doğusunda yaşananların büyük bir endişeye yol açtığını söyledi.

Rusya'dan bu konuda çekimser kalmasını isteyen Rasmussen, “Doğu Ukrayna'da her yeni hamle, hepimizin arzu ettiği gibi gerginliğin giderilmesi yerine durumun daha da şiddetlenmesine yol açabilir” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Rasmussen, Rusya'nın olası müdahalesine karşı NATO'nun da reaksiyon verebilme yeteneğinin iyileştirmesi gerektiğini belirterek ittifak üyelerinden savunmaya daha fazla bütçe ayırmalarını talep etti.