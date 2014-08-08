NATO'dan Kiev'e destek sözü



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Ramussen, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile başkent Kiev'de bir araya geldi. Ramussen "NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye hazır olduğunu" kaydetti. Rasmussen Poroşenko'nun barış planını da desteklediğini belirtti.

Ayrılıkçılarla hükümet birlikleri arasında çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın doğusundaki insanî durum ise sürekli kötü bir hal alıyor. Binlerce insan ya Ukrayna'nın iç bölgelerine ya da Rusya'ya doğru göç ediyor.

Luhansk'tan ailesiyle Harkiv'e gelen bir doktor “Kentin içinde savaş var. 450 bin nüfustan kala kala 80 bin kişi kaldı. Diğerleri gitti. 27 Haziran'dan beri buradayız. Kentin kurtulmasını bekliyoruz. Ondan sonra gideceğiz, caddelerdeki barikatları kaldıracağız ve kaldırımları yeniden yapacağız. Tüm akrabalar bunu istiyor” diyor.

Kaçan kaçana

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verdiği rakamlara göre Ukrayna içinde göç eden insanların sayısı 117 bini buluyor. 1 Ağustos tarihi itibariyle Rusya'ya kaçanların sayısı da 168 bini geçiyor. Ancak bu insanların çoğunun mülteci statüsüne sahip olmadığı belirtiliyor. Rus yetkililer gelenlerin süreli oturum izni başvurusunda bulunduğunu, yaklaşık 20 bin Ukraynalının da Rus vatandaşlığına başvurduğunu belirtiyor.

Rusya'ya kaçan Ukraynalıların yüzde 80'i sınır bölgelerinde ikamet ediyor. Diğerleriyse Rusya'nın diğer bölgelerindeki akraba ve arkadaşlarının yanında kalıyor. Mülteci kamplarında yaşayanların sayısı ise yaklaşık 42 bin.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden John Ging “Ukrayna'da krize siyasi bir çözüm bulmak için hâlâ süren girişimler fazla meyve vermedi. Çatışma alanlarında güvensizlik ve şiddet sürüyor. Böylece insanî durum sürekli olarak daha da kötü hale geliyor. Şiddet sürdüğü müddetçe durum daha da kötüleşecek. Yaklaşık 3 milyon 900 bin kişi şiddetten doğrudan etkilenen bölgelerde yaşıyor. Buradaki insanlar, nüfusun yoğun olduğu yerlerde artan çatışmalar nedeniyle güvenlik tehdidiyle karşı karşıya. Çatışmanın altyapıya belirgin bir zararı var, elektrik ve su kaynaklarını etkiliyor, temel hizmetlere ulaşmayı imkansız hale getiriyor” açıklamasını yapıyor.

'Rusya hakkındaki görüş değişti'

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre nisan ayından beri süren çatışmalarda bin 300'den fazla insan hayatını kaybetti, 4 bin kişi de yaralandı. Birçok Ukraynalı da siyasi görüşü ya da etnik aidiyeti nedeniyle siyasi takibata uğrama endişesi taşıyor.

Harkiv'de bir genç göçmen “Birçok insanın Rusya'nın iyi olduğuna dair kanaati değişti. Çoğu şimdi Ukrayna'yı destekliyor çünkü ayrılıkçıların neler yaptığını gördüler. Otomobil çalıyorlar, banka soyuyorlar ve insanları öylece öldürüyorlar. Birçok arkadaşımı kaçırıp öldürdüler. Bir arkadaşımın dizine çekiçle vurdular. O yüzden oradan kaçtık” şeklinde konuşuyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kiev hükümetinden ülkenin doğusundan ve Kırım'dan gelenler için bir kayıt merkezi kurmasını talep ediyor. Zira sistematik işleyen bir merkezin olmaması nedeniyle yardım tedbirlerinin koordinasyonunda sıkıntılar yaşanıyor. Hükümetin ayrıca kışa hazırlık yapması şart, zira göçmenlerin kaldığı barınakların çoğu kışa uygun değil.