NATO'dan Bağdat'a yardım teklifi



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Galler'in Newport kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde, Irak yönetiminin kendilerinden yardım istemesi durumunda bu teklifin titizlikle değerlendirilebileceğini söyledi.

Henüz Irak yönetiminden böyle bir talep gelmediğini kaydeden Rasmussen, 2011 yılına kadar süren NATO'nun Irak'taki misyonunu hatırlattı. NATO'dan eğitim faaliyetlerine ilişkin bir talep gelmesi durumunda müttefik ülkelerin bu talebi ciddiyetle gözden geçireceğini dile getiren Rasmussen, NATO üyelerinin İslam Devleti (İD) örgütüne karşı mücadelede neler yapabileceklerini görüşeceklerini de sözlerine ekledi.

NATO Genel Sekreteri, aynı zamanda ABD Bakanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron'un İslam Devleti örgütüne karşı başlattığı mücadeleyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İD'in ilerleyişini durdurmanın uluslararası toplumun sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Cihatçılara karşı ittifak çağrısı

ABD Başkanı Barack Obama da zirve öncesi yaptığı açıklamada, cihatçılara karşı bir ittifak kurulması çağrısı yaptı. Obama, uluslararası toplumun birlik olmasıyla örgütün etki alanı, eylemleri ve finans kaynaklarının sınırlandırılmasının mümkün olduğuna dikkat çekti.