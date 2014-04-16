NATO'dan askeri hazırlık

Ukrayna krizininin görüşüldüğü Lüksemburg'daki Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları toplantısına katılan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Ukrayna krizi nedeniyle Doğu Avrupa'daki NATO üyelerinin 'koşullara uygun bir şekilde' askeri açıdan güçlendireceğini" söyledi. Rasmussen, konuyla ilgili ayrıntı vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

"NATO, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırma girişimlerinin ardında Rusya'nın bulunduğundan kuşku duymamaktadır" görüşünü savunan Rasmussen, "Soruna siyasi ve diplomatik çözüm bulunması gerektiğine inanıyor, askeri seçenekleri tartışmıyoruz" dedi. Gözlemciler, NATO'nun doğu üyelerini kapsayan bir tatbikat ihtimalini araştırdığını söylediler.

Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce asker yığması Baltık ülkeleri ve Polonya tarafından bir tehdit olarak değerlendirilmiş, bunun üzerine NATO bu ülkelere savaş uçakları yollamıştı. ABD de Karadeniz'e Donald Cook ve Truxton isimli destroyerlerini göndermişti.