NATO'dan Afganistan’a desteğe devam kararı



Afganistan'daki istikrarsız durum ışığında, NATO, ülkeye destek vermeye devam etme kararı aldı.

Varşova'daki NATO Zirvesi sırasında alınan karar uyarınca, NATO eğitim misyonunun 2016 yılı boyunca sürmesi ve Afgan güvenlik güçlerinin 2020 yılı sonuna kadar maddi açıdan desteklenmesi öngörülüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamada, “Afganistan ilerleme kaydediyor ve bu ilerleme devam etmeli. Mesajımız açık. Afganistan yalnız değil” dedi.

NATO Genel Sekreteri, ABD dışındaki NATO üyelerinin Afgan güçlerine destek amacıyla yılda 1 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

Stoltenberg, Türkiye, Almanya ve İtalya'nın Afganistan misyonuna güçlü bir şekilde bağlı olduğunu kaydetti ve “Kalmaya hazırız” dedi.

Eğitim misyonu 2015'te başladı

NATO'nun eğitim misyonu 2015 yılında Uluslararası Afganistan Güvenlik Destek Kuvveti ISAF'ın yerini almıştı. Almanya, bu yeni misyona 40'ı danışman olmak üzere toplam 980 kişiyle destek veriyor. 2017'de de sürmesi planlanan misyon kapsamında toplam 12 bin ABD ve NATO askeri görev yapıyor.

ABD ve Almanya da dâhil pek çok NATO üyesi 2016 yılında aslında Hindikuş'taki askerlerini çekmeyi planlamıştı. Ancak radikal İslamcı Taliban örgütünün şiddeti artırması ve Kunduz'u ele geçirmesi bu planların yeniden gözden geçirilmesine yol açtı.