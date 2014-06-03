NATO'da Rusya önlemleri



Kuzey Atlantik İttifakı NATO, Rusya ile patlak veren anlaşmazlık nedeniyle stratejik yapılanmasını yenileyecek. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Brüksel'deki savunma bakanları toplantısında ittifakın daha hızlı, çevik ve esnek hale getirileceğini söyledi. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Doğu Avrupa'daki müttefiklerle dayanışma mesajı verilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhak etmesi üzerine NATO öncelikle Doğu Avrupa hava sahasının kontrolüne daha fazla kapasite ayrılmasını kararlaştırmıştı. NATO üyesi Polonya, Baltık ülkeleri ve Romanya Rusya'nın tehdidi altında olmaktan endişe duyduğunu bildirmişti. Batılı ittifak doğudan gelen tehdidin muhtemel orta ve uzun vadeli sonuçlarını değerlendiriyor ve Rusya'nın muhtemel askeri tahkimat gibi tehditlerine en kısa zamanda karşılık verme imkânlarını araştırıyor.

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, güvenliğe yönelik tehditlerin arttığını ve öngörünün azaldığını gösterdiğini söyledi. Rusya'nın Avrupa'daki sınırları kuvvet yoluyla değiştirmek niyetinde olduğunu belirten Rasmussen, buna hazırlıklı olabilmek için NATO birliklerinin tepki yeteneğinin ve askeri donanımının arttırılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Obama'nın çağrısı

ABD Başkanı Barack Obama ise Avrupa ziyaretinin ilk durağı olan Varşova'da Doğu Avrupa için bir milyar dolarlık güvenlik planı hazırlanacağını duyurdu.

Başkan Obama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de Ukrayna'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun resmen tanınmasını ve anlaşmazlığa son verilebilmesi için Poroşenko ile diyalog kurmasını istedi.

NATO askeri önlemlerini arttırıyor

Eylül ayındaki NATO zirvesinin hazırlıkları da Rusya'nın genişlemeci hamlelerinden kaynaklanan tehlikelerin ışığında yapılıyor.

Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, "Benim için önemli olan, doğulu komşularımızın endişelerini paylaştığımızı ve sınırsız dayanışmamızdan emin olabileceklerini göstermektir" dedi.

Von der Leyen, özgüven ve sağduyuya ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi. Alman Savunma Bakanı, Polonya ve Danimarka'nın savunma bakanlarıyla Polonya'daki uluslararası kolordunun takviye edilip harekât kabiliyetini arttırma imkânlarını da görüştü.

Çatışmalar sürüyor

Anlaşmazlığı görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturma girişimlerinde ilerleme kaydedilemiyor. NATO'nun tespitlerine göre Rusya Ukrayna sınırındaki 40 bin askerinin büyük bölümünü bölgeden çekti. Moskova yönetiminin Ukrayna meselesiyle ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısı ‘ikiyüzlü olduğu ve Rusya yanlısı bölücülerin yeni saldırılardan alıkonmasıyla ilgili madde içermediği' gerekçesiyle ABD tarafından reddedildi.

Ukrayna ordusunun bölücü militan grupları hedef alan operasyonlarını daha da genişlettiği ve çok sayıda militanın öldürüldüğü bildirildi.