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Dünya
Deutsche Welle

NATO'da kritik zirve

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkenin 28 dışişleri bakanı, Ukrayna krizini görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya geliyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantı öncesi Moskova'yı uyardı.

02 Aralık 2014 10:57


NATO toplantısında kritik gelişmelere hızla müdahale edebilecek öncü birliklerin kuruluşu ele alınacak. Öncü gücün kuruluşu eylül ayı başında yapılan NATO zirvesinde karara bağlanmıştı.

Öncü güç, Ukrayna krizinden dolayı Baltık ülkeleri ve Polonya tarafından gündeme getirilmişti. Öncü güç kapsamında hareket eden birlikler birkaç gün içinde harekâta girişebilecek. 2016'da hazır hale gelecek öncü gücün önemli bir kısmını karargâhı Almanya'nın Münster şehrinde bulunan Alman-Hollanda Kolordusu meydana getiriyor.

Stoltenberg'den Moskova'ya göz dağı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi konusunda ise Rusya'ya garanti veremeyiz" uyarısında bulundu. Rusya, Stoltenberg'in açıklamasına karşılık olarak yeni askeri tatbikatlar yapılacağını duyurdu.

Afganistan, NATO toplantısının bir başka konusunu meydana getiriyor. NATO, 1 Ocak 2015 itibariyle Afganistan'dan çekilmiş olacak. NATO, o tarihten itibaren Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi ve danışmanlığını yürütecek.

IŞİD tehdidinin de görüşüleceği toplantıda Almanya'yı Frank-Walter Steinmeier temsil ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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